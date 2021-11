Analüütikud: toiduainete hinnad tõusevad järgmisel aastal rekordtaseme lähedale

ÜRO indeks, mis jälgib põhitooraineid, on kümne aasta kõrgeimal tasemel, kuna toiduainete tarneahelat on tabanud halb ilm, tarnekatkestused ja tööjõupuudus. See on hoogustanud inflatsiooni kogu maailmas, tekitades keskpankuritele ja valitsustele peavalu.