Kui eelmise aasta kolmandas kvartalis oli majandus pandeemiast tingituna languses, siis sel aastal on majanduskasv olnud läbi kõigi kvartalite kiire: võrreldes koroonaeelse 2019. aastaga on majandus stabiilselt tänavu igas kvartalis kasvanud. Kasv on laiapõhjaline ja mitmed tegevusalad on näidanud väga jõudsat edasiminekut.