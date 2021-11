Uuring: eestlaste koroonajärgne finantsheaolu on üks Euroopa kõrgemaid

34 protsenti Eesti tarbijatest usub, et Covid-19 mõjutab nende rahaasju veel vähemalt 12 kuud, ja 17 protsenti prognoosib, et maksejõulisuse normaliseerumiseni kulub rohkem kui kaks aastat.

Eestlaste majanduslik kindlustatus on aga oluliselt kõrgem kui eurooplastel, eriti võrreldes teiste Balti riikide elanikega. Nii Leedus kui ka Lätis usuvad ligi pooled tarbijad, et Covid-19 negatiivne mõju nende rahalisele olukorrale kestab vähemalt aasta, selgus uuringust.

Pandeemia on erinevaid riike ja demograafilisi rühmi mõjutanud ebaproportsionaalselt. Kuigi enamikku tööhõive olukord otseselt ei mõjutanud, ütleb 37 protsenti eurooplastest, et nad on praegu vaesemad kui enne kriisi algust. Eestis väidab sama 26 protsenti vastanutest.

Enim on mõjutatud just madalama sissetulekuga leibkondade liikmed, mis suurendab ühiskonnas majanduslikku ebavõrdsust. Piirkonniti vaadates tõuseb see näitaja Ida-Euroopas 44 protsendini ja Lõuna-Euroopas 43 protsendini samas Põhja-Euroopas on see näitaja 31 protsenti, mis on siiski kõrgem kui Eestis.

14 protsenti eestlastest leidis, et nad on täna jõukamad kui enne pandeemiat – võrreldes Euroopa keskmise näitajaga, mis on 10 protsenti. End varasemast jõukamaks tunnistanud eestlastest tõusis praegusel töökohal palk 47 protsendil vastanutest ja 26 protsenti asus tööle paremale tööle. 43 protsenti väitis, et Covid-19 piirangute tõttu on nad kulutanud vähem raha sellistele valdkondadele, nagu transport ja väljas söömine ning 40 protsenti väitis, et nende finantsvarade väärtus on kasvanud.

«Kriis on põhjustanud Euroopas suurema finantsilise polariseerituse, mõjutades ebaühtlaselt riike ja demograafilisi rühmi. Madala sissetulekuga leibkondade ja turismist sõltuvate riikide sissetulekud on langenud. Samal ajal on nii kodumajapidamised kui ka ettevõtted pandeemia ajal oma sääste suurendanud,» ütles Intrum Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.

Sissetulekute järgi jagatuna kogeb 47 protsenti Euroopa madala sissetulekuga leibkondadest, et neil on praegu halvem olukord, võrreldes 32 protsendiga, kelle sissetulekud on kasvanud. Noorem põlvkond on saanud suurema löögi kui vanem – 40 protsenti Euroopa Z-põlvkonna vastajatest ning 30 protsenti beebibuumi põlvkonnast ütleb, et nende olukord on halvem kui enne kriisi.

Euroopa tarbijamaksete aruanne 2021 annab ülevaate Euroopa tarbijate igapäevaelust, nende kulutustest ja suutlikkusest leibkonna rahaasju hallata. Aruanne põhineb välisküsitlusel ja uuringu viis 24 Euroopa riigis läbi Financial Times Groupi kuuluv ettevõte Longitude.