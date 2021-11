Cinamon: Coca-Cola Plaza sulgemisotsus on üllatav

Samal päeval ütles ka Apollo Kino OÜ Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm BNS-ile, et Covid-19 tõkestamiseks kehtestatud piirangud on olnud kinoärile pärssivad, ent Apollo kinod siiski ajutist sulgemist ei plaani.

«Forum Cinemase Coca-Cola Plaza sulgemisotsus oli üllatav ka meie jaoks,» kommenteeris Bagioglu BNSile, ent nentis, et kõikidele kinodele on pandeemia ajal osaks saanud külastatavuse langus.

«Praegu näeme meie Eesti kinodes, et külastatavus on järsult langenud pärast seda, kui valitsus otsustas mitte aktsepteerida kiirteste. Enne seda, oktoobris, oli meil Dune'i ja Bondi filmide toel hea kuu ja vaatajate arv taastus. Kuid pärast valitsuse otsust aktsepteerida ainult sertifikaate, lakkasid kliendid kinodesse tulemast, isegi need, kellel on vaktsiinitunnistused,» nentis Bagioglu.