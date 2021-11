Jõulupuude hinnad algavad 3 eurost ja küündivad sadadeni

Nagu arvata võib, kehtib kõikjal reegel, et pisemad puud on odavamad ning suuremad kallimad. Kes tahab ise metsa minna, võib kuuse koju tuua RMK metsast.

RMK

Juhani puukool

Siin ise metsa minema ei pea ning raha eest võib lasta ka kuuse koju tuua. Pisema puu kojutoomine maksab 15 eurot. 2- kuni 3-meetrise puu kojutellimine läheb maksma 25 eurot ning eriti piraka puu kohaletoomine maksab 39 eurot. Puude hinnad on muidugi transpordi ja saagimise jagu kallimad – kui võrrelda RMKga.

kuused.ee

Kuusetakso.ee

Tallinlased ja tartlased, kes ei taha ise külmetavate kätega jõulupuud välja valida ja koju tuua, saavad selle tellida Besvens OÜ käest. Siin poes on ainult 2 hinda ning kojuvedu on juba hinna sees.

Jõulukuusk.ee

OÜ Puupõld tegutseb veebis aadressil jõulukuusk.ee. Ka see kuusemüüja on nõus puu ostjale koju saatma. Sõltuvalt sellest, kui kiire asjaga on, maksab teenus kas 36 eurot või 43 eurot ja 20 senti.