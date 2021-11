Smart-ID kasutamisel esineb probleem, mille saab ise lahendada

«Hetkel on probleeme Androidi PIN-i märguannetega Smart-ID rakenduse uues versioonis,» teatas tarkvara arendav SK ID Solutions kodulehel.

SK ID Solutionsi juhatuse liige Liisa Lukin selgitas Postimehele, et rakenduse viimases versioonis oli tarkvaraviga, mistõttu ei jõua PINi küsiv automaatteavitus kasutajani. Lukin kinnitas, et viga puudutab vaid neid kasutajaid, kes jõudsid lühikese aja jooksul alla laadida rakenduse viimase versiooni. Praeguseks on vigase uuenduse pakkumine Google Play rakendusepoes peatatud.