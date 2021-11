Üüratud summad mängus: koroonatestimisele kulub peaaegu sama palju raha kui koroona ravimisele

Haigekassa novembri alguses avaldatud uuringu järgi on koroonaraviks alates pandeemia algusest kulunud üüratu summa: 56,6 miljonit eurot. Kui siia panna juurde kõik muu, alates personali lisatasudest ja lõpetades varustusega, milleks kulus uuringu järgi 50 miljonit eurot, on kogusumma 106,6 miljonit eurot.

Selgub, et ka koroonatestidele kuluv raha ei jää sellele summale palju alla. Terviseameti andmetel on alates koroonakriisi puhkemisest tehtud koroonateste 70,8 miljoni euro eest. Sellele lisanduvad lugematud eraraha eest tehtud testid. Kui palju täpselt, on raske öelda, sest näiteks kiirtestide arvu on keeruline välja uurida.