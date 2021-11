Maksu- ja tolliameti juhi doktoritöö: suur raha ja soodsad regulatsioonid ei suutnud raudtee konkurentsivõimet tõsta

Kõik ei lähe ootuste kohaselt. «Näiteks Euroopa raudteesektoris ei ole vaatamata konkurentsivõimet turgutavatele regulatsioonidele ja suurtele investeeringutele saavutatud oodatud efekti,» selgitas Uukkivi. Seda kinnitab statistika: kuigi ELi raudteeinfrastruktuuri kogukulud aastatel 2011–2016 peaaegu kahekordistusid, jäi kauba- ja reisijateveomaht samaks ning sellega oluliselt alla sisemajanduse kogutoodangu ja transpordisektori tegevusmahtude kasvule. Kui aga teistes Euroopa riikides konkurents raudteesektori siseselt erinevate meetmete tulemusel samal ajaperioodil siiski kasvas, siis tuleb tõdeda, et näiteks Eestis ja Rumeenias mitte.

Mis on Eesti kehvade näitajate põhjus?

Uukkivi: «Mis sobib suurele, ei sobi väikeriigile.»

Loomulikult monopoolseks taristuks peetakse raudteed, elektrienergia ülekande- ja jaotusvõrkusid, küttegaasi ülekande- ja jaotusvõrkusid, vee- ja kanalisatsioonivõrkusid ning keskküttevõrkusid, kuid võrgutööstuste loomulikust monopoolsusest tulenev konkurentsisurve puudumine ja oluline turujõud toob kaasa nende allutamise majanduslikule regulatsioonile.

Kolmest eraldi artiklist koosnevas doktoritöös selgitas Uukkivi, et Eesti võrguettevõtjate majanduslik regulatsioon kujundati Euroopa Liidu ühinemisläbirääkimiste käigus ning see lähtus samuti valdavalt ELi regulatsioonidest.

Doktoritöö peamine teoreetiline panus seisnebki tõestuses, et Euroopa Liidus valitsev ebapiisava konkurentsi käsitusest lähtuv majandusliku regulatsioon ei pruugi väikestele liikmesriikidele sobida. «Näiteks võib võrgutaristu vertikaalne eraldamine tekitada soovitud konkurentsisurve asemel hoopis väärtusahela koordinatsiooniprobleeme ning tõsta selle tehingukulusid,» märkis Uukkivi.

Ehkki efektiivne konkurents näiteks raudteeveoteenuste pakkumises on põhimõtteliselt võimalik, siis Eesti väikesel turul takistab selle elujõulisust suur investeeringuvajadus, väga piiratud kasutusega spetsiifiline tehnoloogia ning vähene inimkapital. Erinevalt teistest võrgutööstustest toimib raudteetransport tiheda konkurentsiga keskkonnas, kus alternatiive pakuvad teised transpordiliigid. Eesti kontekstis on elujõulised ainult avalik reisijatevedu ja transiitkaubavedu ning sedagi tänu olulisele toele riigieelarvest.

Veel üks oluline puudus – tulemuslikkust ei mõõdeta

Näiteks perioodi 2004-2019 kohta tehtud empiirilisest uuringust selgus, et raudteeturu avamisel tekkis konkurents eelkõige kaubavedudel, kuid see ei kasvatanud üldist kaubaveomahtu, vaid jagas seda veoettevõtete vahel ümber. «Raudteetaristu kuluefektiivsuse ühikunäitajad on perioodi jooksul jäänud ühtlasele tasemele või halvenenud,» märkis ta.

Seega saab Uukkivi sõnul väita, et raudteetaristu ning kasutatav tehnoloogia ei ole kohandunud veomahtude olulise langusega. Raudteetranspordi osakaal kõikide veoliikide kogukäibes on samuti vähenenud.

Euroopa Liidu riikides on võrgutööstuste majanduslik reguleerimine laialdaselt levinud, kuid regulatiivne praktika ning lahendused on riigiti erinevad ning sõltuvad paljudest majanduspoliitilistest ja ühiskondlikest teguritest. Ei ole põhjust arvata, et selline tendents muutuks. Doktoritööst selgus, et Eestis kujundatakse ja rakendatakse reegleid oluliste võrguettevõtete sektorites üldsõnaliste eesmärkide pinnalt ning tulemusi mõõtmata – seda võib võrgutööstuste ühiskondlikku tähendust ja majanduslikku mõju arvestades pidada suureks puuduseks.