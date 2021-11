VIDEOD JA FOTOD ⟩ Terviseamet sulgeb Elvis Braueri kohviku

Terviseameti otsuse aluseks on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus (NETS), mis annab õiguse sulgeda asutusi ja piirata nende tegevust, kui see on vajalik nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Terviseamet ning politsei- ja piirivalveamet tuvastasid korduvate kontrollkäikude ajal, et MÉM Cafe eirab valitsuse korralduse nr 305 alusel kehtestatud kontrollinõudeid. Muu hulgas ei kontrollinud ettevõtja külastajate vaktsineeritust või viiruse läbipõdemist kinnitavaid tõendeid ja teste ning jättis tuvastamata klientide isikusamasuse.

FOTO: Terviseamet

Vaatamata korduvalt määratud sunnirahale jätkas ettevõtja rikkumist ning kinnitas asutust kontrollinud ametnikele, et on klienditeenindajatel keelanud neid tõendeid klientidelt küsida.

Kuivõrd senised sunnivahendid ei ole ettevõtjat mõjutanud ning ta on avalikult teatanud kavatsusest rikkumist jätkata, otsustati kohvik rahva tervise kaitseks sulgeda, teatas terviseamet.

Terviseamet selgitab, et peab toitlustusettevõtetele kehtivaid piiranguid põhjendatuks, sest kõrge nakkusohuga ajal on nendes kohtades oluline risk inimeste tervisele. Kuna vaktsineeritud ja viiruse läbi põdenud inimestel on nakatumisoht madalam, siis seadis valitsus söögikohtade külastamise eelduseks vastava tõendi esitamise. Kui aga tegevuses võimaldatakse kontrollimatult osaleda kõikidel inimestel, suureneb oht inimeste tervisele, sest immuunkaitseta inimesed nakatuvad raskemalt.

29. novembri seisuga oli haiglaravil viibijatest vaktsineerimata 73 protsenti ja vaktsineeritud 27 protsenti.

Viibimiskeeld ja tegevuskeeld

Ettekirjutuse kohaselt võivad kohviku ruumides viibida üksnes ettevõtte juhatuse liikmed ja ettevõtte töötajad. Keelatud on igasugune majandustegevus ehk toidu ja joogi valmistamine ning müük. Kui ettevõtja jätkab ettekirjutusest hoolimata majandustegevust, võib terviseamet riikliku järelevalvajana rakendada asendustäitmist ja/või vahetut sundi.

Ametiabi korras kehtestas politsei MÉM Cafe ümbruses viibimiskeelu. Viibimiskeelu alale tohivad siseneda ainult Vana-Kalamaja 21 maja elanikud.

Kähmlus kohviku ees

Tund enne terviseameti teadet postitas kohviku juht, EKRE ridadesse kuuluv Elvis Brauer ühismeediasse video kohviku ette jõudnud politseinikest. Kui politsei korrutas viibimiskeelu mõjuala ja takistas külalisi, nõudis Brauer ametnikelt selgitusi ja väitis, et politsei peksab rahumeelseid inimesi nuiaga.

«460 inimest Põhja-Tallinna linnaosas on valinud mind enda esindajaks. Sina ei ole mitte keegi,» toonitas Brauer politseinikule.