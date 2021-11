Elektrilevi tõstab tuleval aastal võrgutasu

«Ka elektrivõrk vajab toimimiseks elektrit ja see kulu on Elektrilevil kasvanud 61 protsenti,» teatas ettevõte pressiteates.

Võrguteenuse hind tõusis viimati 2013. aastal. Alates sellest ajast on võrgutariif neljal korral summaarselt kokku 20 protsenti langenud, viimati 2019. aastal. Tarbijahinnaindeks (THI) on sama perioodi võrdluses kasvanud 18 protsenti.

Paralleelselt hinnatõusuga toob Elektrilevi turule ka mitmetariifsed paketid, mis pakuvad dünaamilist hinnastamist. Kui tarbimine võrgus on madal, siis on võrgutasu soodsam (nt öösel, suvel, nädalavahetustel). Kui tarbimine on elektrivõrgus suur (nt talveperioodi tööpäevade hommikustel ja õhtustel tundidel ja nädalavahetuse õhtustel tundidel), siis on ka hind kõrgem. Soodsam tariif hakkab kehtima ka riiklikel pühadel. Samuti pikeneb tööpäevadel ühe tunni võrra öötariifi aeg, mis saab edaspidi olema ajavahemikus 22.00-7.00.