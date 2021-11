Rocca al Mare Prisma smuutikastist saab puuvilju 49 senti kilo eest

Smuutikasti idee sai alguse kaupluse igapäevatööd jälgides. «Kõikides poodides jäävad iga päev mõned üksikud puuviljad seisma, kuna kliendid eelistavad värskema või veatuma välimusega vilju. Samas on need õigel ajal kodusele toidulauale või smuutisse jõudes täiesti söögikõlbulikud,» ütles Prisma hanke- ja sortimendidirektor Kaimo Niitaru. «Sellest sündiski idee pakendada küpsed ja veidi väsinud välimusega puuviljad ja marjad kokku smuutikastiks.»

Esimese nädala kogemus näitab, et kliendid on algatuse positiivselt vastu võtnud. «Seni on ära ostetud peaaegu kõik kokku pandud smuutikastid ning oleme vähendanud äravisatava toidu kogust märkimisväärselt,» lisas Niitaru.