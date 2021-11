Algab Inbanki võlakirjade märkimine

«Inbanki strateegia on areneda Baltikumi turgudele keskendunud pangast Kesk- ja Ida-Euroopa fookusega pangaks. Võlakirjaemissiooniga kaasatavaid vahendeid kasutamegi selleks, et kiirendada välisturgudele laienemist. Allutatud võlakirjad on oluline osa panga kapitali struktuurist ja toetavad meie jätkuvat rahvusvahelist kasvu,» lausus Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja.

Inbanki allutatud võlakirjade emissiooni maht on 12 miljonit eurot. Ülemärkimise korral on võimalik suurendada emissiooni mahtu kuni 18 miljoni euroni. Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot.

Võlakirjade lunastamistähtaeg on kümme aastat, sealjuures on Inbankil õigus võlakirju enne tähtaega lunastada viie aasta möödudes. Intressimäär on 5,5 protsenti aastas ning intressi makstakse kord kvartalis. «Kvartaalsete väljamaksetega anname investoritele võimaluse teenida investeeringutelt regulaarset tulu,» lisas Põldoja.

Võlakirjad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas ehk need muutuvad vabalt kaubeldavaks.

2021. aasta üheksa kuuga on krediiditoodete müük kasvanud 71 protsenti. Ettevõtte laenuportfell ulatus kolmandas kvartalis 543 miljoni euroni, mis on 45 protsenti rohkem kui möödunud aasta samal perioodil. Inbank on teeninud tänavu üheksa kuuga 8 miljonit eurot kasumit.

Emissioon on osa Inbanki võlakirjaprogrammist, mille raames on kavas emiteerida kolme aasta vältel maksimaalselt 35 miljoni euro eest võlakirju.