Aas: kliimapaketis ei saa kõiki riike ühe joonlauaga mõõta

«Transport on energeetika kõrval suurim kasvuhoonegaaside õhku paiskaja ning pole kahtlustki, et peame kogu Euroopa Liiduga pingutama ning arendama alternatiivkütuste taristut, et sektorit rohelisemaks muuta,» ütles Taavi Aas. «Kliimapaketi läbirääkimistel seisab Eesti siiski selgelt selle eest, et liikmesriikidele jääks teatav otsustusõigus rajada taristu vastavalt eri piirkondade asustus- ja liiklustihedusele.»