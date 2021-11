Rakverre on viimastel aastatel kerkinud kaks uut korrusmaja 21 korteriga. Tartumaale Nõosse on kahe aasta jooksul ehitatud aga suisa kolm uut korterelamut ning detailplaneering lubab ehitada veel teist sama palju. Isegi 5500 elanikuga Põlvas rajatakse 14 korteriga uusarendust ja plaan näeb ette, et tuleb teinegi. Ehk kokkuvõtlikult: kui veel viis aastat tagasi oli Eesti väiksemate linnade kinnisvaraarendus varjusurmas, siis nüüd on hoog sisse saadud.