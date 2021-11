Saksamaal kerkisid hinnad 29 aasta kiireimas tempos

Bloomberg kirjutab, et hinnatõus on oluliselt kiirem Euroopa Keskpanga seatud 2-protsendilisest eesmärgist. Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde koos keskpanga ametnikega on kinnitanud, et hinnatõusus suudetakse kontrolli all hoida ning tõusu põhjuseks on ajutised tegurid, mis ajapikku kaovad.