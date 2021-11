Lugeja kirjutab: murakajogurtil on murakast vaid pilt etiketil

«Murakaentusiastina mind rõõmustab, kui väärt soomarja leidub tavatoodetes. Farmi murakajogurtiga on asi aga klaar – murakaga pole siin rohkem pistmist, kui vaid nimi ja tootel olev pilt,» kirjutas lugeja.

Farmi murakajogurtis on neid vitamiinirikkaid marju vaid 1,2 protsenti, kilos jogurtis on seega 12 grammi murakaid. Valio Alma murakajogurtis on 1,4 protsenti ehk siis jogurtipaki peale 14 grammi murakaid. Nii palju kaaluvad kokku kaks või kolm marja.