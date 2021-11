Coca-Cola Plaza sulgeb ajutiselt uksed

«Kõige suurem kukkumine toimus pärast seda, kui negatiivse testiga enam kinno ei pääsenud. Laias laastus pooled külastajad kukkusid pärast seda ära. Ja see langus on olnud jätkuv. Meil pole põhjust praegu arvata, et lähiajal tuleks taastumine,» selgitas Kongo Postimehele. «2019. aasta novembriga võrreldes oleme praegu umbes 25–30 protsendi tasemel,» lisas ta.

Forum Cinemase juht möönis, et ka filmivalik võib olla üks vähenenud külastatavuse põhjused. «See, et paljude filmide väljatulek on edasi lükatud, mõjutab kindlasti ka. Praegu ongi filmide valik oluliselt nõrgem. Nii filmitegijad, levitajad kui ka kinod ootavad paremat aega, mil piiranguid ei ole, et maksimeerida oma tulusid.»