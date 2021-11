Lugeja küsib: kas pean sõitma tööautoga, millel on veel suverehvid all?

Õigus keelduda on ka siis, kui auto vastab kehtivatele tehnonõuetele. Talverehvid on alates 1. detsembrist kohustuslikud sõidukitele, mille täismass ei ületa 3,5 t ning sõidukitele, millel lisaks juhiistmele on kuni kaheksa istekohta. Küll aga teame, et teeolud võivad olla ohtlikud ka varasemalt, ehkki liiklusseaduse kohaselt vastaks suverehvidega sõitmine nõuetele.

Kui leiate, et suverehvidega autoga sõitma minek seab ohtu Teie enda või teiste isikute tervise, peate tööst keeldumisest teatama esimesel võimalusel ehk siis, kui mõistate, et Te seda tööülesannet täita ei saa.

Keeldumisest on soovitatav tööandjale teada anda moel, et teatamist saaks hilisemalt tõendada, näiteks saates e-kirja või SMS-i. Teates tuleks välja tuua keeldumise põhjus, sest muidu võib hilisema vaidluse korral jääda mulje, et Te lihtsalt ei tahtnud tööülesannet täita. Samuti tuleb selgelt ära märkida, et tööülesannet ei saa täita, kuna see seaks ohtu Teie või teiste isikute tervise.