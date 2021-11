Elering hoiab taastuvenergia tasu kolmandat aastat samal tasemel

Eleringi juht Taavi Veskimägi selgitas, et nad on leidnud võimalusi taastuvatest energiaallikatest toodetud energia statistika müügi tulu kasutada taastuvenergia toetuste maksmiseks ja see võimaldab vältida tasu tõusu.

Taastuvenergia tasu arvutamisel on arvesse võetud ka asjaolu, et selle aasta oktoobri lõpu seisuga on taastuvenergia tasu laekunud 2,8 miljoni euro võrra vähem, kui on kulunud raha toetusteks. See summa tuleb katta järgmisel aastal kogutavate tasudega. Samas on 2022. aasta taastuvenergia tasu arvutamisel arvestatud 4 miljoni euro laekumisega statistikakaubanduse tuludest, mis vähendab tarbijatelt kogutava tasu summat.