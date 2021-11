Puhastusettevõte SOL peab 150 kliendi lepingu üles ütlema

Tellijale

Kogu Eesti on hädas tööjõupuudusega, probleemid on eriti suured teeninduses. Kuidas on lood puhastusteenustes?

Tööjõupuudus on olnud puhastuses probleem juba aastaid. Viimasel aastal on asi aga kiiresti hullemaks läinud. Kuni kevadeni oli meil vakantseid töökohti 15, suvest alates on juba 70 inimest puudu. Viimastel kuudel on asi tänu töötukassas arvel olevatele tööampsajatele pisut parem, kuid lühiajalisi töötajaid ei jõua piisavalt koolitada ning objektide halduse ja personaliosakonna koormus kasvab väga suureks.

Näiteks ühelt objektilt, kus varem töötas kuus töötajat, käis ainuüksi juulis läbi 46 tööampsajat. Seda ei jõua ära hallata ning töö kvaliteet kannatab. Lisaks nõuab töö vaktsineeritust, aga kõiki ei ole võimalik veenda seda tegema.