PRFoodsi Soome tehase sulgemine loob Eestisse töökohti juurde

Lõhe vahendusmüük on PRFoodsi teatel Soomes madala marginaaliga äri ega toeta ettevõtte muid tegevusi. Kontserni värske kala müük toetub tulevikus enda kasvatatud kalale. Lõhe hulgimüük Balti riikides taastatakse Eesti üksuse baasil järgmise aasta alguses. Kokkola tehas on olnud viimastel aastatel sügavalt kahjumlik ja see on ka peapõhjus, miks Soome üksuse majandustulemid on olnud negatiivsed.