Luminor: netikelmide digioskused on kasvanud

Loomulikult lubavad sellised leheküljed eriti suuri allahindlusi ja uskumatult soodsana tunduvad pakkumised võivad paljud inimesed sellesse lõksu meelitada. «Alati tasub meeles pidada seda lihtsat tõde, et kui miski tundub liiga hea, et olla tõsi, siis reeglina seda see ka pole,» märkis Kiik pressiteates.

Luminori teatel peab arvestama, et petturid on aina osavamad ning lisaks üsna korraliku väljanägemisega veebilehtedele oskavad nad kopeerida Visa ja Mastercardi silte, lisada oma lehtedele erinevaid turvalisusele viitavaid märke ja nii on võltslehekülgi järjest raskem eristada usaldusväärsetest ostukohtadest. Samuti on suurenenud sotsiaalmeedias levivad pettused, kus inimesi meelitatakse mõne auhinna loosimisega postitusele klikkima, kuid selle taga on pahavara, mis kogub inimeste andmeid.