Üleskutse: kiida oma tööandjat

Unistuste Tööandja on kõige põhjalikum tööandjaid reastav konkurss, kus uuritakse töötajatelt detailselt mitte vaid seda, kus nad töötada tahaks, vaid miks just seal. Konkurss kestab kolm kuud, millest esimese kolmandiku jooksul palutakse töötajatel oma tööandjaid kindlate põhjuste alusel kiita. Ka sel aastal saab seda teha kuni novembri lõpuni veebiaadressil https://bit.ly/kiida_tooandjat. Samuti saavad organisatsioonid end selle perioodi vältel ise üles seada.

«Tavaliselt teadlikumad ettevõtted juba ootavad konkurssi ja on mitmeid, kes osalevad mitmel aastal järgimööda, ise samal ajal kogu aeg oma tegevustes midagi paremaks lihvides,» rääkis konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits. «Sel raskel kriisist mõjutatud aastal tundub, et tiitli võitja peab ilmselt olema just kriisi tingimustes suutnud oma töötajates kindlustunnet süvendada, mis polegi nii kerge.»

Naaritsa sõnul on konkursil osalevate organisatsioonide tase aasta-aastalt rohkem ühtlustunud ja seetõttu on võimatu võitjat ennustada. «Oleme senise kaheksa aasta vältel näinud nii tuntud IT-ettevõtete võite, kui ka on žürii Unistuste Tööandjaid üllatuslikult leidnud hoopis mittetulundus- ja riigisektorist.»

Unistuste Tööandja konkurssi viib läbi Marketingi Instituut koostöös CV-Keskuse ja tunnustatud Eesti personalijuhtidega.

Unistuste Tööandja 2021 konkursi züriisse kuuluvad: Lauri Tabur, Irene Metsis, Anneli Ohvril, Renita Käsper ja Kristel Maran.