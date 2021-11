Terminal Oil reageeris maailmaturu naftahindade muutustele kütusehinna langetusega

«Meie eesmärk on pakkuda klientidele võimalikult kvaliteetset teenust ning üks osa sellest on kiire reageerimine maailmaturu naftahindade langusele, mis väljendub madalamates kütusehindades tarbijatele. Kaupade roteerumise lõpp seoses talvistele kütustele üleminekuga andis meile võimaluse reageerida reedestele sündmustele maailmaturul juba täna», ütles Terminal Oili tegevjuht Jörgen Õigus pühapäeval pressiteate vahendusel.

New Yorgi ja Londoni toorainebörsidel langesid naftahinnad uuest koroonaviiruse variandist põhjustatud ärevuse tõttu järsult. New Yorgis langes toornafta jaanuaritehingute hind 10,24 dollari võrra 68,15 dollarini barrelist ja Londonis Põhjamere Brenti jaanuaritehingute hind 9,50 dollarit 72,72 dollarini barrelist. Üks barrel on ümberarvestatult ligi 159 liitrit.