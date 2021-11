LHV: sotsiaalmeediaplatvormidelt kaupade ostmisel tuleb olla valvas

Eriti valvas peaks panga sõnul olema mistahes linkide või reklaamidega, mis sotsiaalmeediaplatvormilt kolmandatele veebilehtedele saadavad, kuna tihti ei pruugi inimene tähelegi panna, et on ühe Facebooki bänneri kaudu juba kolmandale veebilehele sattunud. Suure tõenäosusega on sääraste veebilehtede eesmärgiks mitte klientide kaupmeheni toomine, vaid kõige tavalisem pettus.