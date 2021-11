Xiaomi ehitab Pekingisse suure elektriautode tehase

Beijing E-Town ütles, et tehas peaks eeldatavasti hakkama masstootma autosid 2024. aastal, mis on ka Xiaomi tegevjuhi Lei Juni poolt oktoobris välja kuulutatud eesmärgiks. Märtsis ütles Xiaomi, et nad investeerivad 10 aasta jooksul 10 miljardit dollarit uue elektriauto tootmisüksuse loomisesse. Ettevõte viis oma elektriautode üksuse registreerimise lõpule augusti lõpus.