Tänavu 10 kuuga on Eestis müüdud rohkem autosid kui mullu kokku

«Kui eelmisel aastal oli müügilangus 29 protsenti, siis nüüd näeme ligi 26-protsendist kasvu. See viitab sellele, et turg on sisenemas Covidi-eelsetele positsioonidele ja kogub kiiresti hoogu. Kuigi väärib märkimist, et uue Covidi laine tõttu langes müük oktoobris peaaegu kõikides Euroopa riikides,» ütles Ukraina internetikuulutuste turul tegutseva Eesti ettevõtte RIA.com Marketplace juhatuse esimees Artem Umanets pressiteates.