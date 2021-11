Analüütikud ootavad III kvartalis 10 protsendi lähedast majanduskasvu

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles BNSile, et pank on oma prognoosides arvestanud umbes 10 protsendi juurde jääva kasvunumbriga. Samas tõdes analüütik, et Eesti SKT kasvu ennustamine kvartalitäpsusega on küllalt tänamatu töö, kuna seda võivad suuresti mõjutada mõned üksiktehingud.