Naftahinnad kukkusid uue viirusetüve kartuses üle kümne protsendi

New Yorgi WTI toornafta barrelihind kukkus hilispärastlõunal 11,3 protsenti 69,53 dollarini. London Põhjamere brendi barrelihind langes 10,2 protsenti 73,81 dollarini.

«Toornafta hinnad on järsult kukkunud, kuna kardetakse, et see uus mutatsioon võib nõudlusele lisasurvet avaldada,» ütles CMC Marketsi analüütik Michael Hewson.