PTA: Euroopa Kohus pole veel M.V.Wooli listeeriajuhtumi otsust teinud

M.V.Wooli esindaja, vandeadvokaat Allar Jõksi sõnul kinnitab Euroopa Komisjoni seisukoht, et ettevõte tõlgendas vaidluses PTA-ga õigesti Euroopa Liidu õigust ning komisjoni seisukohast järeldub, et PTA on toiduproove kauplustes võtnud ebaõigesti.

Amet rõhutab aga, et kohus peab oma seisukoha alles kujundama. PTA peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul pöördus Euroopa Kohus eelotsustustaotlust lahendades liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni poole, et välja selgitada, millised on liikmesriikide seisukohad. Novembris edastati osapooltele liikmesriikide arvamused.

«Täna on PTA-le, M.V.Woolile ja Euroopa Kohtule seisukohad edastatud, kuid Euroopa Kohus veel kohtuotsust langetanud ei ole,» selgitas Sammel ja rõhutas, et tegemist ei ole kohtu otsusega.

Amet toob välja, et Euroopa Komisjon ütleb oma seisukohas, et rahva tervise kaitseks on komisjon kehtestanud range tingimuse, et ettevõte peab pädevale asutusele kestvuskatse abil tõendama, et toote kasutusaja lõppedes ei ületata mingil juhul piirmäära.

«Seega ei tohi turule jõudnud tootes listeria monocytogenes’t esineda, kui kestvuskatset pole läbi viidud,» kirjeldas Sammel komisjoni seisukohta ja lisas, et M.V.Wool nõuetekohaseid kestvuskatseid läbi ei viinud.

Ta lisas, et mitmed liikmesriigid ei pidanud üldse asjakohaseks listeeriale seatud kriteeriumite järgimist, kui tegelikult on esinenud haigus- ja surmajuhtumeid. «Leiti, et liikmesriikide pädev asutus peab võimalikult kiirelt kasutusele võtma meetmed, et kaitsta rahva tervist,» märkis Sammel.

Amet rõhutab seejuures, et seisab hea selle eest, et inimeste toidulaud oleks ohutu ja teeb selles osas tõhusat järelevalvet.

M.V.Wool kaebas PTA Tallinna halduskohtusse pärast 2019. aastal aset leidnud listeeriajuhtumit, mille tulemusena 25. novembril 2019 suleti ettevõtte Harku ja Vihterpalu tehased ning peatati sisuliselt kogu ettevõtte tegevus. Ettevõtte sõnul taastutakse siiani tekitatud kahjust.