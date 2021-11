Lugeja küsib: kas fikseeritud elektrihinna puhul saab kompensatsiooni küsida?

«Olen 74 aastane üksi elav mittetöötav pensionär, kelle pension on väiksem kui 673 eurot kuus. Küsimus on selline: kas hinnatõus kompenseeritakse ainult nendele tarbijatele, kes maksavad börsihinna alusel või ka nendele,kellel on fikseeritud hinnaga pakett,» kirjutas lugeja. Temal endal on fikseeritud hinnaga pakett.