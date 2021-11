Eesti Pank tõstab LHV Panga kapitalipuhvri nõuet

Kapitalipuhvri nõude tõstmise põhjuseks on LHV Panga turuosa hoogne suurenemine ja uus puhvrinõue hakkab kehtima 2022. aasta algusest, teatas Eesti Pank.

Kokku on Eestis neli süsteemselt olulist panka ja ülejäänud kolme panga – Swedbanki, SEB Panga ja Luminori – vastav puhvrinõue jääb edasi 2% tasemele.

Eesti Pank hindab igal aastal pankade olulisust finantssüsteemis ja teeb seda Euroopa Pangandusjärelevalves (European Banking Authority, EBA) kokkulepitud suuniste alusel. Süsteemselt olulised on pangad, mille turuosa on suurem kui 3,5%.

Aasta tagasi tehtud hindamisest saati on LHV Panga varade maht ja turuosa märkimisväärselt suurenenud. Hindamise aluseks oli 2020. aasta lõpu seis ja selle järgi oli LHV Panga turuosa üle taseme, mille kohaselt peaks kapitalipuhvri nõue olema 1,5%. Seetõttu otsustas Eesti Pank LHV Pangale kehtestatud puhvrimäära tõsta.

Süsteemselt olulised on pangad, mille tõrgeteta toimimine on tähtis Eesti või Euroopa Liidu finantssüsteemi ja majanduse jaoks. Süsteemselt oluliste pankade tuvastamise ja neilt kapitalipuhvrite nõudmise eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste ja seeläbi kogu süsteemi toimekindlust. Lisaks vähendab kapitalipuhvri nõue selliste pankade maksejõuetuse võimalikku mõju maksumaksjale.