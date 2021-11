Eesti Post plaanib kahjumlikku postiteenuseäri koomale tõmmata

Kui praegu nähakse täpselt ette, mitu postkontorit, postkasti või muud sellist peab asustusüksuse kohta olema, siis MKM-i välja saadetud ettepanekute kohaselt neid kohustusi enam ei oleks. Kaoksid nõuded ka postkastide hulgale. Eesti Post peaks lihtsalt tagama, et postiteenus on inimestele kättesaadav.

Universaalne postiteenus ehk kirjade ja pakkide saatmine kõigile inimestele Eestis on Eesti Postile kahjumlik ja subsideeritav muude tegevuste arvelt. Eesti Posti juhatuse esimees Mart Mägi ütles, et muudatus võimaldaks riigifirmal kahjumlikku tegevust vähem kahjumlikumaks muuta. Näiteks vähemkasutatavaid postkontoreid sulgedes.

«See ülesanne nüüd ongi optimeerimiseks. Mis teeb kahjumlikuks postivõrgu, on hoonete ülalpidamine. Kõik küttekulud ju kasvavad. Samamoodi on hoonete enda lahtiolek suur kulu,» ütles Mägi.

Muudatus puudutab peamiselt maapiirkondi

Omavalitsuste esindusorganisatsioon Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid ütles, et kuigi MKM on muudatusettepanekuid liidule tutvustanud, ei ole omavalitsused veel seisukohta kujundanud.

«Kohaliku omavalitsuse mõttes keegi kaotab töö. Väikses kohas iga töökoht on oluline. See ei ole ka tohutut kvalifikatsiooni nõudev töökoht, et kus ei leiaks oma inimest. Aga kui tema kasu-kahju bilanss Omnivale on väga kahjulik ja kogukond ka vajab pigem pakiteenuseid, siis tõesti võib-olla on mõistlik kaaluda alternatiivseid variante,» ütles Luhalaid.