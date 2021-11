Omniva: lühiajaline pakane ei ole saadetisele midagi uut

Kuigi Omniva pakiautomaadid pole temperatuurikindlad, siis on testimise käigus selgunud, et saadetise sisetemperatuur püsib veel pikka aega pärast kappi ladustamist. Samuti on välisriigist saabuv toode suure tõenäosusega juba Eestisse transportimisel lennukis miinuskraade tundnud, ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Triin Küttim.

Lisaks sellele pole ühegi ettevõtte pakke transportivad kaubikud temperatuurikindlad, seega lühiajaline pakane ei tohiks saadetise jaoks midagi uut olla.

Samuti ei seisa pakid automaadis üldiselt kuigi kaua. Omniva statistika näitab, et keskmiselt võetakse Eestis ladustamise ehk pakiautomaati jõudmise päeval esimese nelja tunni jooksul välja 25 protsenti pakkidest, terve esimese päeva jooksul võetakse välja 68 protsenti ja järgmisel päeval veel 18 protsenti pakkidest. Omniva pakiautomaatide tegutsemiseaja jooksul on vaid mõni üksik juhtum, kus erakordselt käre pakane on mõnele saadetisele liiga teinud.