Euroopa Komisjon asus kalatöötleja M.V.Wooli poolele

«Euroopa Komisjoni kui määruse autori seisukohast järeldub, et PTA on toiduproove kauplustes võtnud ebaõigesti. Tunnustada tuleb Eesti kohtusüsteemi, kes niivõrd keerulises kohtuvaidluses otsustas küsida Euroopa Kohtust eelotsust,» ütles firma esindaja, Sorainen Advokaadibüroo vandeadvokaat Allar Jõks.

Euroopa Komisjoni määrus mikrobiloogiliste kriteeriumide kohta sätestab, et ohutu on toit, kui selles listeeriabakteri (L.m) sisaldus jääb alla 100 ühiku. Toidust saab proove võtta L.m sisalduse määramiseks kas tehases, kus toit on veel tootja kontrolli all või kaupluses, kus toit ei ole enam tootja kontrolli all.