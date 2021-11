Kuum kinnisvaraturg ei soosi broneerimislepinguid

«Kui broneeringut pole võimalik teha, siis tasub mõelda, kas inimene saab ajutiselt lubada kahte laenu korraga. Siin tuleb arvestada rusikareegliga, et kogu laenukohustus ei ületaks 40 protsenti laenu taotlevate inimeste sissetulekust,» märkis Rebane pressiteate vahendusel.

Seda võimalust kasutatakse Luminori jaepanganduse juhi sõnul üsna tihti. «Kui inimese olemasolev korter pole kuigi suure laenujäägiga ning ka igakuine makse on väiksem, pole ajutiselt kahe laenu teenindamine probleem. Kui uus korter valmis saab, on võimalik sinna kolida ja panna eelmine kodu rahulikult müüki,» lisas ta.

Ent üsna sageli juhtub, et kahte laenulepingut korraga pole võimalik teenindada, sest mainitud 40 protsenti ehk sissetulekute ja kohustuste vahekord on paigast ära. Sellisel juhul saab pangaga tingimuste osas läbi rääkida.

«Pank võib teha laenule positiivse otsuse, pärast mida kehtib see kolm kuud ning mida saab vajadusel pikendada. See tähendab, et eelmine laenuleping tuleb siis teatud tähtajaks lõpetada ehk kinnisvara maha müüa,» kirjeldas Rebane.

Teiseks võimaluseks on sõlmida laenuleping eeltingimusega, et uut laenu ei väljastata enne, kui vana leping on lõpetatud. «See sõltub eelkõige kliendist endast ehk kui kiire tal parasjagu ostu või müümisega on. Sellisel juhul on olemas garantii, mis tõendab, et inimene saab pangalt selle laenu,» selgitas ta.

Seda varianti kasutatakse sageli näiteks uusarenduse puhul, ent siis tuleb meeles pidada, et reeglina on vaja alguses tasuda omafinantseering ehk 15 protsenti kodulaenu sissemaksest. Samal ajal kui uus kodu valmib, saab olemasolevat kinnisvara müüa.

Kes on varem kodulaenulepingu sõlminud, teab hästi, et laenu ennetähtaegsel tagastamisel rakendub teatud tasu. Luminori jaepanganduse juhi sõnul võivad pankade laenulepingud veidi üksteisest erineda, kuid reeglina on tagastamine tasuta, kui sellest teatakse ette.