Temperatuuritundlikud kaubad võivad külmaga pakiautomaadis rikneda

Ta lisas, et sama põhimõte kehtib ka klaaspakendis tellitavate vedelike kohta, sest miinuskraadidega võivad vedelikud paisuda ning pakendi lõhkuda. Lisaks tasub erilist tähelepanu pöörata ka ilutoodete ning tervisetoodete tellimisele ning selgitada välja, mis on toodete säilimistemperatuur.

Südameapteegi e-apteegi arendusjuht Aleksandr Sei nendib, et enamikku müüdavaid apteegitooteid tuleb säilitada toatemperatuuril ning valesti hoiustamisel võivad tooted rikneda.

Ta lisas, et nii ravimite kui ka tervisetoodete puhul tuleb arvestada ka ravimvormiga – kui tabletid on välistingimustele vastupidavamad, siis näiteks vedelikud võivad madalamate külmakraadide korral jäätuda ning muutuda kasutuskõlbmatuks.

Smartpost Itella kliendikogemuse juhi sõnul peaks e-poest tellides jälgima ilmateadet, sealjuures arvestades ka pakitarnele kuluva ajaga. «Kui ööpäevane temperatuur on juba pidevalt miinuspoolel, siis on selge, et teatud kaup tasub tellida kas siseruumis asuvasse pakiautomaati või kulleriga, kes toote vastavalt nõuetele kohale toimetab,» toonitas Parmsoo.