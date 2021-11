Valuuta vabalangus sundis Apple'i Türgis oma toodete müügi peatama

Türklased, kes üritasid osta iPhone'e ja muud elektroonikat, said kolmapäeval Apple Inci kohalikult veebisaidilt veateate. Kirja «Pole praegu saadaval», näitas ka Reutersi päring. Telefonide ja arvutite kohalikud hinnad olid pärast liiri äkilist odavnemist USA hindadest umbes 10 protsenti madalamad ja inimesed ostsid neid investeeringuna.

Türgi valuuta kukkus kolmapäeval rekordmadalale tasemele. See oli tingitud murest majanduse pärast, kui president Tayyip Erdoğan kaitses hiljutisi järske intressikärpeid. Liir on tänavu kaotanud oma väärtusest 43 protsenti ja ainuüksi eelmise nädala algusest enam kui 22 protsenti.

Istanbuli Apple'i poe müügiesindaja ütles, et inimesed mõtlevad elektroonikast samamoodi kui investeeringust. «See on üsna sürreaalne, kuid inimesed näevad kallist elektroonikat väärtuse hoidjana ja tormavad poodidesse. Nad teavad, et suudavad seda aasta hiljem müüa kallimalt kui ostsid,» ütles ta.

Türgi e-kaubanduse ettevõtja ütles, et klientide nõudlus kasvas kallimate importkaubamärkide, peamiselt elektroonika ja kosmeetika järele.

«See on halvim aeg raha kulutamiseks, kuid paremat aega ei tule. Hinnad võivad praegu tunduda kallid, kuid need on odavamad kui järgmisel nädalal,» ütles Istanbuli elektritõukeratta graafiline disainer Caner.