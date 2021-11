Energiahinna hüvitise kalkulaator aitab arvutada toetusi

Energiahinna hüvitise kalkulaator on toetuse arvutamisel peredele abiks

«Kalkulaatori abil saavad pered oma sissetulekuid sisestades kindlaks teha, kas neil on toetusele õigus,» ütles riigihalduse minister Jaak Aab. «Eelkõige on hüvitise eesmärgiks toetada arvete tasumisel vähemkindlustatud leibkondi kui kõige haavatavamat sihtrühma, et niigi keerulisel koroonaviiruse leviku ajal nende perede koormus ei kasvaks.»