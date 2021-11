2023. aastal kehtima hakkav ja Elroni järgmise kümnendi tegevust reguleeriv dokument seab eesmärgiks, et rongiettevõte peab suuremate linnade vahel sõitma liinibussist vähemalt kümme protsenti kiiremini. Elron teeb seda aga juba praegugi. Võrdlesime kõige kiiremate busside ja Elroni ekspressrongide aegu ja leidsime, et kolme minuti jagu jääb sihist puudu vaid Tallinna-Viljandi rongil. Teistel riigi nõutud liinidel on Elron juba praegu liinibussidest 10–20 protsendi võrra kiirem.