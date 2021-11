Bigbanki ärilaenude kasv ületas turu üldist kasvu kuuekordselt

Kümne kuu tulemuste põhjal on Bigbanki ärilaenude maht kasvanud 6 korda kiiremini ärilaenude turu üldisest kasvust Eestis. Bigbanki ettevõtete panganduse valdkonna juhi Ingo Põderi sõnul on turuvõtmise taga see, et seni peamiselt eraisikutele laenamisega tegelenud Bigbank on järjest rohkem rõhku pannud äriklientide teenindamisele erinevate laenutoodetega.