Saksamaa majandus kasvas oodatust vähem

Statistikaameti uue hinnangu järgi kasvas majandus kolmandas kvartalis 1,7 protsenti, mida on 0,1 punkti võrra vähem kui prognoositi oktoobris.

Et uue nakkuslaine ohjeldamiseks on taas piirangumeetmeid kehtestatud, hoiatavad eksperdid, et majandustoodang saab aasta viimasel kolmel kuul kõvasti räsida.