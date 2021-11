Lastele reklaamitakse pööraselt palju rämpstoitu

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) ning paljud teised ühendused on välja toonud, et reklaamid mõjutavad väga laste toitumist.

Euroopa tarbijaorganisatsioon ja selle liikmed kutsuvad üles üles ebatervislike toidukaupade reklaami veebis täielikult keelama. Samuti ei tohiks nende soovituste kohaselt ebatervislikku toidukraami reklaamida telekas hommikul kella 6 ja õhtul kella 11 vahel. Lisaks tuleks ebatervislike toidukaupade pakenditel keelata multikategelased ja muud lapsi köitvad pildid.

Pergale Ükssarviku šokolaadid FOTO: Erakogu

Eestis on juba 10 aastat tagasi kokku lepitud, et lapsi ei kutsuta üles toidu liigtarbimisele. See tähendab, et lastesaadete ja laste seas populaarsete saadete vahele ei paigutata sobimatuid reklaame. Millist toidukraami ja kuidas täpselt lastele reklaamitakse, kokkulepped ei puuduta.

Selle aasta kevadel vaatles Euroopa tarbijaorganisatsioon ja selle 10 liiget, kuidas ebatervislikke jooke ja toite reklaamitakse. Näiteks on karastusjoogi tootjad Instagramis loonud üleskutse tantsida, krõpsupakk on märkamatult peidetud videomängu ning mänguväljakute lähedalt leiab kiirtoidu reklaame.

Näiteks Burger King kutsus oma jälgijaid oktoobri lõpus üles klouniks riietuma. Nii oleks hea sõpru hirmutada. FOTO: Instagram

«Lastel on võimatu eirata nende toitude reklaame, mida nad peaksid sööma haruharva,» kirjeldas seisu Euroopa tarbijaorganisatsiooni juht Monique Goyens.

Kui taolisi reklaame on väga palju, tundub gaseeritud jookide joomine sama tavaline nagu vee joomine ning krõpsud paistavad sama hea vahepalana kui üks õun. «Ikka ja jälle on kinnitust saanud, et ettevõtete eneseregulatsioon ei takista seda, et reklaam lasteni jõuaks,» märkis Goyens.

«Me teame, kuidas toidureklaam lapsi mõjutab. Kuna meil on ka ülekaalulisuse epideemia, ei saa seda olukorda enam pealt vaadata. Ebatervisliku toidu reklaam muutub üha tavalisemaks, kui me sellele piiri ei pane,» lisas ta.