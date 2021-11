Jalgratastele on olemas nii naast- kui lamellrehvid

Kuigi ilmad on üha talvisemad, võib ka eelolevatel kuudel julgelt jalgrattaga sõita. «Talverehve saab panna põhimõtteliselt igasugustele ratastele, vähemasti neile, millel talverehvi mõõt on olemas,» julgustas Püssa.

«Naastu eelis tuleb välja libedal teel. Lumistel teedel saab kenasti hakkama lamelliga, lumel otsest vajadust naastu järele ei ole,» tõi ta välja. Naastrehvide tarbeks on nende kaupluses 2 tootjat: Continental ja Schwalbe. «Mida rohkem on naaste, seda turvalisem on jäistes oludes sõita. Valikus on kas 240 naastu või 120,» selgitas Püssa.

Eestis on üha rohkem inimesi, kes on nõus ka talvel jalgrattaga sõitma. Nii läheb aasta- aastalt üha rohkem ka jalgrataste talverehve kaubaks. Rehvide vahetus on Püssa sõnul lihtne ning soovi korral saab igaüks sellega hakkama. Kui keegi kohe kuidagi ei taha kodus seda tööd teha, tulevad nii Hawaii Express kui teised rattapoed hea meelega appi.