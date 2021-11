Swedbank: rekordilised ehitusmahud on tõstnud tööjõu nõudlust

Rõbinskaja osutas, et ka ehitusettevõtete kindlustunne tõusis oktoobris, jõudes viimase 14 aasta kõrgeima tasemeni. Samuti püsib kõrge hinnang tulevastele ehitustöödele, kuna nõudlus on tõusnud.

Rõbinskaja sõnul on tekkinud olukord, kus pakkumine ei ole suutnud tugeva nõudlusega sammu pidada. «Seda näitab ka uute korterite jääk pealinna korteriturul, mis kolmandas kvartalis jätkas langust. Uusarenduste põud, aga ka arendajate suurenenud kulud on omakorda korterite hinnakasvu kõrgena hoidnud – selle aasta esimese kümne kuuga kasvasid korterite hinnad pealinna korteriturul 9,4 protsenti, Eestis tervikuna 10,4 protsenti võrreldes aastatagusega.»

Kuigi ehituslube on kolmandas kvartalis väljastatud aastatagusest 24 protsenti vähem, märgib ökonomist, et selle taga on baasefekt, kuna aasta tagasi samal ajal oli ehituslubade arv kvartaliarvestuses viimase 15 aasta kõrgemaid.

«Selle aasta üheksa kuu kokkuvõttes on ehituslubade arv aastatagusest 7 protsenti madalam, kuid kõrvutades lubade arvu 2019. aasta kolme kvartaliga, on see 13 protsenti kõrgem. Seega püsib lootus, et juba lähiajal on planeeritavad arendused turule tulemas ning leevendavad vähemalt osaliselt eluasemeturul tekkinud puudujääki,» ütles ta.