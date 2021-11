Lugeja kurdab: kindlustus ei maksa kaht varastatud jalgratast kinni

«Kui avastasime, et laost on varastatud kaks jalgratast, andsime sellest kohe politseile teada. Teavitasime ka Seesam kindlustust,» rääkis Kuusk. Ta selgitas, et ettevõttel on kindlustatud kõik oma kauplused, kontorid ja laoruumid üle Eesti ning nendes ruumides hoitakse kaupa, tehnikat, seadmeid ja muud.

«Kindlustusandja aga üritab nüüd täiel väel hüvitamisest kõrvale hiilida, põhjendades seda sellega, et jalgrattad polegi justkui kaup, vaid vallasvara. Ja et vallasvara tuleb eraldi kindlustada! Seda vaid seepärast, et need pole ettevõtte põhitegevusalaga seotud,» on Kuusk nördinud.

PROstore24 tegevjuhina tahaks Kuusk ise otsustada, millised kaubad on poes müügiks ja millised mitte.

«Huvitav, kuidas kindlustus selliseid otsuseid teeb ja määrab, mida ettevõte saab kaupade lattu võtta ja müüa. See on lihtsalt ulmekirjandus, mida nende jurist väidab!» imestas Kuusk. Kindlustuslepingus pole tema kinnitusel ühtegi tingimust, et laos olevad kaubad peaksid kõik olema ettevõtte põhitegevusega seotud.

Kindlustus: alati võib esitada vaide

Seesam kindlustuse turundusjuhi Tiia Pröömi sõnul kehtib kõnealune kindlustus parfümeeria- ja kosmeetikatoodete hulgimüügiga tegeleva kindlustusvõtja seadmetele ja kaupadele. «Kahjukäsitluse käigus ei leidnud tõendamist asjaolu, et kaks jalgratast oleks olnud kindlustusvõtja kaup, mis oli kindlustusvõtja poodides või e-poes varguse ajal müügil,» selgitas ta.