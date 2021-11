Riigil puudub võimalus peatada tegevusloata investeerimisteenuse pakkuja tegevus

Iga hoiatuse järel on VestaFuture OÜ hakanud pakkuma tegevusloata teenuseid uutes kanalites. Viimati tegi ta seda kodulehe https://inodel.trade/ kaudu. Vesta Future OÜ juhatuse ainuke liige on Serhii Pupko.

«Selliseid olukordi, kus pärast finantsinspektsiooni hoiatust vahetab ettevõte korduvalt teenuse pakkumiseks kanalit, ei ole väga tihti. Selline käitumine näitab selget tahet heauskseid investeerijaid petta ja paraku on see tänases internetiajastus ka üsna lihtne. Finantsinspektsioonil saab sellistes oludes avaldada hoiatusteateid ja teavitada prokuratuuri,» ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.

Finantsinspektsioon esitas 31. mail prokuratuurile kuriteokaebuse, mis puudutas Eesti äriühingu VestaFuture OÜ tegevust. Prokuratuur ei alustanud kriminaalmenetlust, sest esitatud andmete alusel ei saanud järeldada, et ettevõtte tegevus toimub Eesti Vabariigis

«Prokuratuuril on ettevõtte tegutsemist võimalik takistada näiteks juhul, kui kannatajate seas on üks või rohkem Eesti kodanikku. Kuriteokaebusest aga ei nähtunud, et VestaFuture OÜ oleks teod toime pannud Eesti kodaniku või Eestis registreeritud juriidilise isiku vastu,» ütles prokuratuuri pressiesindaja Joonas Piir.