Riik kuulutas välja rekordilise taastuvelektri vähempakkumise

«Üleeuroopaline kõrge elektrihind tõestab, et oleme jätkuvalt suures sõltuvuses fossiilsetest kütustest. Seetõttu on oluline tuua turule järjest rohkem taastuvelektrit tootvaid seadmeid, mis annavad oma panuse nii keskkonnasäästu kui elektrihindade vähendamisse,» sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Ministri sõnul tahab riik vähempakkumisega lülitada Eesti elektrisüsteemi suure koguse – 450 gigavatt-tundi taastuvelektrit, millega on võimalik katta ligi 150 tuhande majapidamise aastane elektritarbimimine. Samuti aitab vähempakkumine täita Eesti kliimaeesmärke, mille kohaselt tuleb 2030. aastal katta 40 protsenti elektrienergia tarbimisest taastuvatest allikatest

Eesti on seni olnud suurim süsinikuheitmete vähendaja Euroopa Liidus, võrreldes 1990. aastaga on heitmete kogus vähenenud meil üle 70 protsendi.

Eesti on seni olnud suurim süsinikuheitmete vähendaja Euroopa Liidus, võrreldes 1990. aastaga on heitmete kogus vähenenud meil üle 70 protsendi. Aasta-aastalt on suurenenud ka taastuvatest allikatest toodetud energia maht.