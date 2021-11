Need 5 küsimust aitavad kahtlasi e-poode vältida

Musta reede kõrval võib rääkida ka mustast novembrist või mustast nädalast, sest ahvatlevaid pakkumisi on internetis sel kuul rohkelt. Kuidas veenduda, et soodushind sisaldaks ikka allahindlust ja et tundmatu, kuid ülisoodsate pakkumistega veebileht ei osutuks pettuseks?

Kas kaupleja näitab kõiki enda andmeid?

Kas kuvatud hinnad ja soodustused on realistlikud?

Tasub meeles pidada, et kui ka toote pilt või kirjeldus tundub tõetruu, kuid veebiaadress sisaldab selliseid sõna nagu online, stock, supreme, cheap, sale jms, peaks enne ostma hakkamist kaaluma, kas tegemist on ikka originaaltoodete ja reaalse veebipoega.

Kas ma tean täpselt, kui palju see ost maksma läheb?

Kas soodushind on ikka odavam kui muudel päevadel?

Võta aega, et teha väike eeltöö. Võrdle näiteks sama toote hinda kaupluses kohapeal või teistes samu tooteid müüvates e-poodides. Kui on konkreetne ostusoov, tee selle toote hind enne musta reede pakkumisi kindlaks, siis saad aimu, kas soodushind ikka on odavam kui tavahind. Ära usalda pimesi, sest on kauplejaid, kes hindadega manipuleerivad.