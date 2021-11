Ettevõtjad rajavad koostöös Tartu linnaga vesinikuvõrgustikku

Projekti eesmärk on näidata Eestis rohevesiniku kasutusvõimalusi ühistranspordis. Vesinikuprojekti edukus eeldab aga ettevõtjate panusele lisaks avaliku sektori finantstuge, teatasid osapooled.

«Näitame, et me ei jää ootama, millal vesinikumajandus ükskord tuleb, vaid alustame ise selle ehitamist,» ütles Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson.

Ettevõtjate ja Tartu linna koostöö tulemusena on plaanis luua terviklik vesinikuahel − vesiniku tootmise, ladustamise ja tankimiseni. Rohevesinikku hakataks tootma Ida-Virumaal Eesti Energia tuulepargi elektrienergiast elektrolüüsi teel.

«See on esimene samm, et testida kogu vesiniku tervikahela toimimist, kuid meie potentsiaal on palju suurem. Juba praeguste taastuvenergia võimsuste juures suudame toota 10 000 tonni vesinikku aastas, mis katab ära lähema viie aasta vesiniku vajaduse Eestis. Liivi lahe meretuulepark kataks aga kogu Eesti vesiniku vajaduse alates 2030. aastast,» rääkis Eesti Energia juhatuse liige ja arendusteenistuse juht Margus Vals.